عزوز عادل: أُجسد دور "شاعر" في "الحرير المخملي" والعمل مع أحمد حسن مريح لأقصى الحدود (خاص)









يشارك الفنان عزوز عادل، حالياً في مسلسل "الحرير المخملي"، وهو بطولة داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامي مغاوري، طارق صبري.





وقال عزوز عادل في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاعر يُدعى إسماعيل، يقع في حب "مهرة"التي تُجسد دورها الفنانة هاجر الشرنوبي، وهو من أصول سودانية، فوالده من السودان، ووالدته سيدة إنجليزية، مُضيفًا: "ده إفيه طول الوقت إن أنا أبيض ومن السودان".













وأوضح عزوز عادل أنه تم ترشيحه للعمل من خلال المؤلف أمين جمال والمخرج أحمد حسن، وأنه تحمس كثيراً عندما علم تفاصيل الشخصية التي يقوم بها، ولاسيما أن أحداث العمل تدور حوله، مُشيراً إلى أن الدور الذي يقدمه مختلف تماماً عنه، وهي شخصية جديدة عليه ولم يقدمها من قبل.

















وأشار عزوز عادل إلى أن كواليس العمل رائعة وممتعة جداً، مُضيفًا:" أحلى حاجة في العمل ان كل الناس روحها حلوة جداً، الناس كلها ملتزمة بداخلهم طاقة حب وشغل كبيرة جداً لان كلنا حابين العمل وحابين بعضنا، والعمل مع أحمد حسن مريح نفسياً وتمثيلياً لأقصى الحدود، فكل الناس راحة تشتغل وهي مبسوطة".













مسلسل "الحرير المخملي" مأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادي أسعد، وحمدي التايه، وإخراج أحمد حسن.













وفي سياق آخر، شارك عزوز عادل في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ولاد ناس"، وهو بطولة صبري فواز، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، محمود حجازي، أحمد صيام، محمد عز، إيهاب فهمي، ندى عادل، صفاء الطوخي، لقاء سويدان، فريد النقراشي، معتز هشام.