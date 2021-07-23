تونس: 2309 إصابات و139 وفاة جديدة بكورونا





ذكرت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تسجيل 139 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 18 ألفا و52 حالة وفاة.





وأضافت أنه تم أيضا، تسجيل 2309 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7485 تحليلا مخبريا.





وبلغ عدد المتعافين 453 ألفا و865 شخصا بعد تعافي 4829 حالة.



