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شاهد.. بث مباشر لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يترقب العالم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، والذي ينطلق بعد قليل في العاصمة اليابانية.

 

وكانت أولمبياد طوكيو تأجلت لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي أجبر جميع الأنشطة الرياضية والاقتصادية على التوقف في جميع أنحاء العالم، وتوجهت جميع الجهود إلى الأنشطة الطبية التي قادت حملة العودة للحياة.

 

وينطلق حفل افتتاح أولمبياد طوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، اليوم الجمعة 23 يوليو 2021.

 

وتنقل مجموعة قنوات بي إن سبورت حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2021 حصريًا، وذلك في منطقة الشرق الأوسط بما فيها شمال إفريقيا والخليج العربي وجميع الأقطار العربية من المحيط للخليج.

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