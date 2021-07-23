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التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
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نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها، مُوضحةً أنه من المقرر إعلان نتيجة شهادة الثانوية العامة مجمعة كالمعتاد عن كل المواد خلال 10 أيام بحد أقصى من تاريخ انتهاء الامتحانات المقررة في 2 أغسطس المقبل، مُشيرةً إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي الذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل.

وفي سياق متصل، يتم تطبيق طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020/ 2021، لضمان تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب، حيث سيتم تصحيح أوراق "البابل شيت" بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي في المركز القومي للامتحانات والكنترولات، وسيتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات، على أن يتم فرزها يدوياً لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أي مشكلات، على أن يتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة "البابل شيت"، ووضع ورقة "البابل شيت" بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، والذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

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