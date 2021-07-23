شاهد.. السيسي يحاور رب أسرة في العلمين: "بتقبض كام؟.. وبيكفوا؟"

أذاعت فضائية "TEN"، مقطع فيديو تم تداوله من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستعرض حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرة مصرية خلال جولته بدراجته بمنطقة العلمين؛ للتعرف على أحوالها وظروفها المعيشية.





وبدأ الرئيس السيسي، حواره مع الأسرة بالحديث مع الأطفال وسؤالهم عن أسماءهم، ثم وجه تسأل للأب عن مكان إقامته وعمله وقيمة الراتب الذي يحصل عليه، قائلًا: "بتقبض كويس، بتقبض كام وبيكفوا"، وأجابه رب الأسرة أنه من القليوبية ويعمل في العلمين، معقبًا: "الحمد لله مستورة ربنا يبارك لنا في سعادتك ويا رب عمر على عمرك، ومصر بخير دايما بيك إن شاء الله" ليرد الرئيس:"اللهم آمين".



