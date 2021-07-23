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7 معلومات لا تعرفها عن ريهام سعيد "قاتلة زوجها" بالقليوبية

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:46 ص
ريهام سعيد قاتلة زوجها
ريهام سعيد قاتلة زوجها
محمد العطار
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تصدر اسم "ريهام سعيد" على مدار الساعات الأخيرة مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، في ظل بحث المصريين عنها بعدما ارتكبت جريمة شنيعة في أحد مراكز محافظة القليوبية.

وكان مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغًا الإثنين الماضي بوقوع جريمة قتل في قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ، حيث قتلت امرأة تدعى ريهام سعيد زوجها أحمد طعنًا بالسكين.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين الزوجين بسبب خلاف حول نفقات العيد، وتبادلا الضرب، ففرت ريهام إلى المطبخ وأخذت سكينًا وطعنت زوجها في صدره، وبعد نقله إلى المستشفى بساعات، فارق الحياة.

من جهتها قالت الزوجة إنها كانت تدافع عن نفسها وإنها لم تتعمد قتله، مضيفة أنها لم تتوقع أن الطعنة ستقتله.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن ريهام سعيد الفتاة التي قتلت زوجها بالقليوبية طعنا بالسكين:

- تعمل محاسبة في إحدى شركات البلاستيك.

- درست التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق‎.

- من مواليد بنها بمحافظة القليوبية.

- أعلنت خطبتها على محمد أحمد "الضحية" في فبراير 2016.

- تزوجت من زوجها، محمد أحمد، في فبراير 2018.

- أنجبت من زوجها ابنتهما رهف ورضيع آخر، وظلت توجه له طيلة الـ 5 سنوات العديد من عبارات الحب والغزل.

- يتابعها ما يقارب من 2000 شخص عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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قاتلة زوجها ريهام سعيد القليوبية

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