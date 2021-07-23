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سالم: مثلث الفقر والجهل والمرض كان يحاصر المصريين قبل ثورة يوليو (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:51 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العليا، إن مصر عانت من الاحتلال لمدة 70 عاما قبل ثورة 23 يوليو، وكان الشعب المصري يعاني من مثلث الفقر والجهل والمرض، وكان أقصى ما تنادي به الأحزاب "مكافحة الحفاء"، معقبًا: "في دورة برلمانية أحد النواب حب ياخد الشو قدام الشعب، هاج عليه النواب.. كان في طبقية مقيتة".

وأضاف "سالم"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن الجيش المصري حرر الشعب المصري، وكان له مطالب أساسية منها القضاء على الاستعمار والقضاء على الإقطاع والقضاء على الرأسمالية ولم يكن هناك أي مظهر من مظاهر العدالة الاجتماعية، وبالتالي كانت ثورة الجيش للشعب.

وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العليا، أنه في عام 1950 صدرت دراسة أمريكية، تنص على أن أملاك مصر يمتلكها نصف بالمائة من المصريين، وطال الفساد كل قطاعات الدولة وهو ما ظهر في عام 1948، فلم يكن الجيش منظما بشكل جيد أو مسلح بشكل يسمح له بأن يخوض المعارك، وكان من يلتحق بالقوات المسلحة هو المواطن القادر على دفع رسوم المدرسة الحربية وكانوا أبناء الأغنياء.

وأردف، أن معاهدة 36 سمحت بدخول أبناء الشعب القوات المسلحة، وعندما خاضوا حرب 48 ضد الجيش الإسرائيلي وجدوا أنه مسلح بأحدث الأسلحة في العالم، لذلك تأكدوا من ضرورة أن يكون هذا الشعب قويا حتى يكون لمصر جيش قوي.

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