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تصوير المعالم الكنسية بتقنية ٣٦٠ درجة مشروع جديد برعاية البابا تواضروس

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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يعمل المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي حاليًا على مشروع جديد، برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، لتصوير المعالم الكنسية المصرية التراثية بتقنية ٣٦٠ درجة، تمهيدًا لتوفير جولات افتراضية في هذه المعالم من كنائس وأديرة أثرية.

وسيتاح للمتابعين والمستخدمين، قريبًا القيام بجولات افتراضية في تجربة مقاربة للزيارة الواقعية لهذه المعالم، من خلال الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة المركز الإعلامي القبطي على موقع يوتيوب.

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