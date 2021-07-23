ضبط 10 طن لحمة وكبدة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة تموينية أسفرت عن ضبط 10 طن لحمة وكبدة مجمدة، غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة في ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، كما جرى ضبط بدال تمويني يقوم بتجميع السلع وحجبها عن الجمهور.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مباحث التموين تفيد شن حملة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص، بداخلها 10طن لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة.



وضبط محل بدال تمويني به 2 طن سكر و600 عبوة زيت تمويني مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، جرى تجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.