لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

أشاد رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا، بالرغبة التي تظهرها رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، في حل أزمة رواتب النادي الكاتالوني، التي تمنعه من قيد اللاعبين الجدد وتمديد تعاقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.





وقال لابورتا في تصريحات صحافية: "تيباس هو أول المهتمين بتواجد نجوم بحجم ممفيس ديباي في الليجا، ولكن في النهاية هناك العديد من الضوابط التي تخص العائدات ورواتب اللاعبين وهو الأمر الذي يصعب مهمة قيد لاعبين جدد في الوقت الحالي".





وتابع: "نسير بشكل جيد في طريق جل الأزمة وتقليل قيمة الرواتب بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات الليجا، لأن ما نسعى لفعله يصب في مصلحة الجميع".





وعلى صعيد آخر، نفى رئيس البرسا أن يكون النادي قد عرض الفرنسي أنطوان جريزمان للبيع من أجل حل أزمة تمديد تعاقد ميسي، مشيراً في الوقت نفسه إلى إمكانية رحيل اللاعب في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وأن كل الاحتمالات قائمة حتى نهاية الميركاتو.





وأوضح رجل الأعمال الإسباني قائلاً: "لا يمكننا إنكار رغبة أكثر من فريق في التعاقد مع جريزمان، من الطبيعي أن تكون هناك مثل هذه التحركات في موسم الانتقالات، ونحن منفتحون أمام أي احتمالية لأننا نمر بفترة صعبة".





ونفى رئيس الفريق الكاتالوني عدم تعامل اللاعبين مع الوضع بالمرونة اللازمة، مشدداً على أنهم يستمعون إلى كل الخيارات المتاحة، والتي تضم أيضاً إعادة التفاوض بشأن رواتبهم.



