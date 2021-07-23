Advertisements

16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عن شن مديرية الصحة بالدقهلية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي حملات مكثفة على الصيدليات خلال أيام عيد الاضحى المبارك حيث تم التفتيش على 55 صيدلية بمدن المحافظة وذلك بإشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن هذه الحملات قد أسفرت عن تحريز 90 علبة أدوية مستحضرات مواصفات قياسية غير مصرح بتداولها بالمؤسسات الصيدلية وغير مطابقة للترخيص طبقا للمنشور 16 لسنة 2021 وذلك بعدد 10 صيدليات كما تم تحرير عدد 16 محضر شملت عدد 1محضر إدارة صيدلية بدون مدير مسئول وعدد 3 محاضر مخالفة رسم هندسي وعدد 1 محضر أدوية تأمين صحي
وعدد 2 محضر أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر وعدد 9 محاضر عدم تواجد المدير المسئول.


ومن جانبه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات والمحاضر المحررة للصيدليات المخالفة وأكد على ضرورة متابعة تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ الخدمات الطبية والعلاج ومتابعة الإشتراطات والضوابط المنظمة والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية حرصا على صحة وحياة المواطنين.


وأضاف "مختار " ان هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال الفساد وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع روافد تقديم الخدمات للمواطنين بالمواقع والمنشآت الخدمية وفي مقدمتها منشآت الخدمة الطبية والعلاج حرصا على الصحة العامة وعلى حق الدولة وحق المواطنين بجميع المحافظات المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزرات المعنية، ففي محافظة الدقهلية وفى إطار التعاون القائم بين محافظة الدقهلية ووازرة الصحة وبالتنسيق مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد
16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يقترب من خطف الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 20 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 15 ساعة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نص كلمة السيسي التاريخية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

منذ ساعة و 28 دقيقة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ 19 دقيقة

فيراري جديد.. الأهلي يستقر على ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ ساعة

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. السيسي يحاور رب أسرة في العلمين: "بتقبض كام؟.. وبيكفوا؟"

منذ 33 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

08:29 ص

شاهد.. السيسي يحاور رب أسرة في العلمين: "بتقبض كام؟.. وبيكفوا؟"

11:45 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

09:31 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

12:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان