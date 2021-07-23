16 محضر مخالفة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية على الصيدليات في العيد

اعلن الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية اليوم عن شن مديرية الصحة بالدقهلية من خلال إدارة التفتيش الصيدلي حملات مكثفة على الصيدليات خلال أيام عيد الاضحى المبارك حيث تم التفتيش على 55 صيدلية بمدن المحافظة وذلك بإشراف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.



وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أن هذه الحملات قد أسفرت عن تحريز 90 علبة أدوية مستحضرات مواصفات قياسية غير مصرح بتداولها بالمؤسسات الصيدلية وغير مطابقة للترخيص طبقا للمنشور 16 لسنة 2021 وذلك بعدد 10 صيدليات كما تم تحرير عدد 16 محضر شملت عدد 1محضر إدارة صيدلية بدون مدير مسئول وعدد 3 محاضر مخالفة رسم هندسي وعدد 1 محضر أدوية تأمين صحي

وعدد 2 محضر أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مهربة ومجهولة المصدر وعدد 9 محاضر عدم تواجد المدير المسئول.





ومن جانبه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال جميع المخالفات والمحاضر المحررة للصيدليات المخالفة وأكد على ضرورة متابعة تكثيف الحملات الرقابية على كافة منافذ الخدمات الطبية والعلاج ومتابعة الإشتراطات والضوابط المنظمة والتصدي لكافة أنواع الغش والتهرب والإتجار الغير قانونية حرصا على صحة وحياة المواطنين.





وأضاف "مختار " ان هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال الفساد وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع روافد تقديم الخدمات للمواطنين بالمواقع والمنشآت الخدمية وفي مقدمتها منشآت الخدمة الطبية والعلاج حرصا على الصحة العامة وعلى حق الدولة وحق المواطنين بجميع المحافظات المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزرات المعنية، ففي محافظة الدقهلية وفى إطار التعاون القائم بين محافظة الدقهلية ووازرة الصحة وبالتنسيق مع الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة.