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موعد إعلان الأهلي الرسمي عن صفقته الصيفية الأولى

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:30 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
أشرف عبد الناصر
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أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهير النجوم والمنتخب الأولمبي والمعار لإنبي لنهاية الموسم.

ونجح مسئولو الأهلي في إنهاء الصفقة مقابل 15 مليون جنيه بعد أن تراجع إنبي عن تفعيل بند شراء اللاعب الموجود في عقد إعارته للفريق البترولي.

ومن المفترض أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسميا عقب عودة اللاعب من أولمبياد طوكيو المقامة حاليا باليابان.

وتعادل الأهلي مع البنك بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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