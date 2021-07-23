الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

بات من الوارد تساوى فريقى الأهلى والزمالك فى عدد النقاط فى مسابقة الدورى المصرى، وذلك بعد تعادل المارد الأحمر مع فريق البنك الأهلى فى المباراة التى جمعت بينهما أمس الخميس.

ويعنى ذلك أنه إذا فاز الفريقان فى جميع المباريات المتبقية لكل منهما فى الدورى، سيكونان متساويين فى رصيدهما من النقاط.

وفي هذه الحالة سيتم الاحتكام للائحة المسابقات لموسم 2020-2021 الخاصة بالاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل تحديد البطل والتى ينص قولها فى حسم هذ الموقف على يلى:

أولًا: يتم تحديد ترتيب الفرق بناءً على عدد النقاط التى حصدها كل فريق، بحيث يتصدر المسابقة صاحب أعلى عدد من النقاط، ويتذيلها الأقل تحقيقًا للنقاط من النقاط.

ثانيا: حال تعادل فريقين أو أكثر فى عدد النقاط يتم اللجوء إلى فارق الأهداف بطرح عدد ما استقبله كل فريق من الأهداف المسجلة، ويكون الفريق صاحب أعلى فارق أهداف فى الترتيب بين الأندية المتساوية فى عدد النقاط. والفريق صاحب أقل فارق أهداف هو الأخير فى الترتيب.

ثالثًا: إذا تعادل فريقان أو أكثر فى عدد النقاط وفارق الأهداف، يتم تحديد المتصدر باحتساب عدد الأهداف المسجلة من كل فريق على أن يكون صاحب أعلى عدد من الأهداف المسجلة هو الأول فى الترتيب والأقل تسجيلًا للأهداف هو الأخير.

رابعًا: فى حالة تعادل فريقين أو أكثر فى عدد النقاط وفارق الأهداف وعدد الأهداف المسجلة، يتم اعتبار الفريقين محتلين لنفس المركز بشرط ألا تكون تلك المراكز ضمن مراكز الهبوط أو المربع الذهبى طبقًا للبند الثانى من البند الرابع فى نظام وشروط المسابقة.

خامسًا: الفريق الذى يحتل صدارة الترتيب فى نهاية المسابقة يعتبر بطلًا للمسابقة.