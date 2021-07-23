Advertisements

صناديق استثمار تشتري سندات أمريكية لأجل 10 سنوات بـ 23.372 مليار دولار

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
Advertisements


كشفت بيانات من وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أن مديرون كبار الاستثمار اشتروا ما قيمته 23.372 مليار دولار من سندات الخزانة البالغ أجلها عشر سنوات في عطاء عُقد في يوليو (تموز) مقارنة مع 22.610 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق.

واشترى المستثمرون الأجانب، وهم مجموعة رئيسية أخرى من حائزي الدين الحكومي الأمريكي، ما قيمته 6.872 مليار دولار من أحدث معروض للأوراق المالية التي أجلها عشر سنوات، مقارنة مع 8.838 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق وفقًا لبيانات تخصيص العطاء.

كما باعت الخزانة الأمريكية أوراقًا مالية لأجل عشر سنوات بنحو 44 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي لبنوك وصناديق تقاعد ومتعاملون في السندات بوول ستريت.

وفي عطاءات أخرى عقدت في نفس الأسبوع الذي عُقد فيه عطاء بيع سندات العشر سنوات، اشترى مديرون كبار للاستثمار ما قيمته 32.408 مليار دولار من أوراق مالية أجلها ثلاث سنوات، مقارنة مع 28.323 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق. كما اشتروا سندات لأجل 30 عامًا بقيمة 14.939 مليار دولار مقابل 16.360 مليار دولار في الشهر السابق.

واشترى مستثمرون أجانب ما قيمته 7.596 مليار دولار من أحدث معروض من سندات الثلاث سنوات، مقارنة مع 12.675 مليار دولار اشتروها في الشهر الماضي. واشتروا سندات لأجل 30 عامًا بقيمة 2.762 مليار دولار مقارنة مع 2.303 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق.

أخبار تهمك

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

فيراري جديد.. الأهلي يستقر على ثاني صفقاته الصيفية

منذ ساعتين

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 19 ساعة

نص كلمة السيسي التاريخية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

منذ ساعة و 14 دقيقة

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يقترب من خطف الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. السيسي يحاور رب أسرة في العلمين: "بتقبض كام؟.. وبيكفوا؟"

منذ 19 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

عاجل - الأهلي يضم نجم منتخب البرازيل

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:20 ص

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

08:29 ص

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

09:31 ص

نص كلمة السيسي التاريخية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

10:51 ص

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

12:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان