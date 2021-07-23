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موعد مباراة البرازيل ضد ساحل العاج في أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:00 م
كوت ديفوار الأوليمبي
كوت ديفوار الأوليمبي
أحمد عصام
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يلتقي منتخب البرازيل، مع نظيره ساحل العاج، يوم الأحد القادم 25 يوليو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو 2020.

وستقام المباراة بين منتخبي البرازيل وساحل العاج في الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر والنصف صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد حقق منتخب البرازيل الفوز في الجولة الأولى على حساب منتخب ألمانيا بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بينما فاز منتخب ساحل العاج أمام السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

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