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أول مواجهة.. موعد أولى مواجهات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الجديد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:29 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد فريق مانشستر يونايتد، لمواجهة نظيره ليدز يونايتد، في افتتاحية مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم 14 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى.

 

وستقام المباراة بين فريقي مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

 

ويسعى مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه أولي جونار سولشاير، لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل غيابه عن خزائن الفريق لسنوات عديدة.

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