بيراميدز يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للزماك

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن الموقف النهائي لإدارة نادي بيراميدز عن رحيل نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن مسئولى السماوي يرحبون برحيل ثنائي الفريق إلى صفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن مسئولي بيراميدز يفضلون تأجيل حسم مصير ثنائى الفريق لحين عرض الأمر على اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الجديد للفريق السماوى، والذى سيكون صاحب القرار الأول والأخير في رحيل أي لاعب من اللاعبين وفقًا لرؤيته الفنية واحتياجات الفريق في الفترة المقبلة.

وذكر المصدر أن في حالة بيع نجمي الفريق خلال الفترة المقبلة، سيتم التعاقد مع أفضل العناصر التي ستأتي باختيارات المدير الفني، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على رحيل اللاعب لذلك لانفكر في التعاقد مع البديل في الوقت الحالي.