منه فضالي تداعب جمهورها بفديو عبر "إنستجرام"









شاركت الفنانه منه فضالي جمهوره فديو لها عبر صفحتها الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" .





نشرت منه لأول مره علي صفحتها فديو لها من مسلسل "الملك فارو " هو من بطوله وفاء عامر ، عزت أبو عوف ، منه فضالي ، صلاح عبد الله ، و من تأليف لميس جابر ، و من إخراج حاتم علي .





والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه منه فضالي شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "نسر الأغراب" وهو من بطوله أمير كراره ، أحمد السقا ، مي عمر ، منه فضالي ، أحمد داش ، إدوارد ،أحمد مالك ، ومن تأليف و إخراج محمد سامي .