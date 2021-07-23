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منه فضالي تداعب جمهورها بفديو عبر "إنستجرام"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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شاركت الفنانه منه فضالي جمهوره فديو لها عبر صفحتها الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام" .

نشرت منه لأول مره علي صفحتها فديو لها من مسلسل "الملك فارو " هو من بطوله وفاء عامر ، عزت أبو عوف ، منه فضالي ، صلاح عبد الله ، و من تأليف لميس جابر ، و من إخراج حاتم علي .

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه منه فضالي شاركت في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "نسر الأغراب" وهو من بطوله أمير كراره ، أحمد السقا ، مي عمر ، منه فضالي ، أحمد داش ، إدوارد ،أحمد مالك ، ومن تأليف و إخراج محمد سامي .

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