برلمانية: ثورة 23 يوليو أعادت لمصر مكانتها التاريخية

هنأت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بحلول ذكرى ثورة 23 يوليو.



وأكدت"محروس" فى بيان لها، أن تلك الثورة التي كان هدفها الأول تخليص مصر من حكم "آلـ محمد علي" الفاسد، استعدادا لخوض معركة الوطن الأهم، وهي التخلص من الاستعمار الإنجليزي، واستعادة مصر لمكانتها التاريخية، والتي كانت سيدة الشرق عبر تاريخها.



وأوضحت: أن قرار الضباط الأحرار بالقيام بالثورة، دليل على جذور الوطنية في قلب كل مصري، مشيرة إلى أنه بالرغم من إدخال أبناء الطبقة الوسطي والبسطاء للكلية الحربية في 1964، والذي جاء نتيجة معاهدة 1936 لحاجة إنجلترا لضباط مصريين للدخول في المجهود الحربي على آثر إرهاصات الحرب العالمية الثانية، إلا أن جذور الوطنية احتدمت حين أخذ الضباط خنوع للملك فاروق أمام الإنجليز في حادثة القصر 1942، وحصارهم القصر الملكي واستجابة فاروق لكل طلباتهم ثم حرب فلسطين وما دار في كواليسها وانطلاق المقاومة الشعبية ضد الإنجليز في مدن القناة إثر إلغاء النحاس باشا الاتفاقية 1936.



واستكملت عضو مجلس النواب، أن هذه الذكري تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس السيسي عن تأسيس الجمهورية الجديدة ونرجو المولى عز وجل أن يحفظه وأن يحقق حلمه فى بناء دولة عصرية حديثة قوامها الإنسان المصرى وأن يجعل من مسيرته الوطنية المعطاءة سندًا ونصرًا.