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انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب كسر بمسورة شارع القصر العيني

الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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انقطعت المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة بسبب كسر ماسورة مياه شرب فى شارع القصر العينى، لتنقطع الخدمة عن منطقة المنيرة وجاردن سيتي وشارع القصر العيني.

وتلقت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، بلاغا اليوم الجمعة، بكسر ماسورة مياه شرب في شارع قصر العيني، وجار الانتهاء من عملية الإصلاح، وذلك بالتعاون مع مرفق مياه الشرب بالقاهرة، والإدارات المعنية في حيي غرب القاهرة والسيدة زينب.

ووفرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، سيارات لتوفير المياه لمواطني الشارع والمناطق المتأثرة بالانقطاع، مناشدة المواطنين بالاتصال بالخط الساخن لمياه الشرب بالقاهرة ١٢٥، حال حدوث أي طارئ.

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منطقة المنيرة ماسورة القصر العينى قطع المياه شارع القصر العينى جاردن سيتي

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