انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب كسر بمسورة شارع القصر العيني

انقطعت المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة بسبب كسر ماسورة مياه شرب فى شارع القصر العينى، لتنقطع الخدمة عن منطقة المنيرة وجاردن سيتي وشارع القصر العيني.





وتلقت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، بلاغا اليوم الجمعة، بكسر ماسورة مياه شرب في شارع قصر العيني، و جار الانتهاء من عملية الإصلاح، وذلك بالتعاون مع مرفق مياه الشرب بالقاهرة، والإدارات المعنية في حيي غرب القاهرة والسيدة زينب.



