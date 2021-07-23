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"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:31 م
موسيماني
موسيماني
أشرف عبد الناصر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على اللاعبين العائدين من الإعارة نهاية الموسم الجاري.

وقرر موسيماني عودة كل من عمار حمدي من الاتحاد السكندري وأحمد عبد القادر وعبدالمنعم من سموحة وأحمد ياسر ريان من سيراميكا كيلوباترا بعد تألق الرباعي في دوري هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي ملف صفقاته الصيفية خلال الأيام القادمة في جلسة بين موسيماني وإدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

وتعادل الأهلي مع البنك بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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