أستاذ تاريخ معاصر يوضح أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو (فيديو)









قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ثورة 23 يوليو خلال كلمته في ذكرى الثورة، رأي عظيم واعتراف بفضل ثورة 23 يوليو على المصريين حتى اليوم.وأضاف "الدسوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن ثورة 23 يوليو بمبادئ الستة المعروفة والتي تتمثل في 3 مبادئ للهدم تتمثل في القضاء على الاستعمار والقضاء على الاقطاع والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، و3 مبادئ للبناء، أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية.وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن أهم مكتسبات ثورة 23 يوليو صدور قانون بتخفيض ايجار المساكن التي بنيت منذ 10 سنوات بنسبة 15%، إلى جانب صدور قانون منع الفصل التعسفي "الاستغناء" من قبل أصحاب رأس المال، فضلًا عن تعميم التعليم المجاني في المدارس بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتعيين الخريجين، موضحًا أنه خلال عام 1962 كان عدد الخريجين الذين لا يعملون يصل لـ 9 آلاف بينهم بعض خريجي الطب والهندسة.