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إخلاء شاطئ ستانلي بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو وصور)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أخلت الإدارة المركزية للسياحة بالإسكندرية، شاطئ ستانلي من المصطافين نظرا لارتفاع الأمواج وتعرض حياتهم للخطر.


وقالت الإدارة في بيان لها، إن هذا القرار يأتي نظرا للطبيعة الجغرافية للشاطئ والذي يشكل نتوء (جونة) تندفع خلالها الأمواج بقوة كبيرة بتركيز كبير في مواجهة ضيقة من المساحة الرملية مما ينتج عنها قوة في الارتداد وسحب المواطنين لداخل المياه بسرعات عالية.


وأوضحت، أنه سيتم منع السباحة بالشاطئ حتى استقرار الأوضاع، كما تهيب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمواطنين تفهم الأمر والالتزام بالتعليمات والتعاون مع إدارة الشاطئ حفاظا علي حياتهم.


وكانت رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء تحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر، بعد اشتداد سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.


وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، علي تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ، نظرًا لخطورة النزول لمياه.


وأضافت، أنه تم الاستعانة بمعدات الجيت سكى للمساعدة فى عمليات الإنقاذ السريع، والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.


وكانت شهدت شواطئ الإسكندرية خلال ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك حوادث غرق لمواطنين تسبب في وفاة 7 أشخاص.


وحصدت الأمواج 3 أشخاص من أسرة واحدة وهم الأب وزوجته وأبنهما، وذلك في شاطئ بليس المميز ٢، بعد أن نزلوا لمياه البحر في الساعة التاسعة والنصف مساءً، وهما "ماجده عبيد بدير 35 سنة من محافظة القاهرة، يوسف رامي عدلي 14 سنة، رامي عدلي توفي في المستشفى"، بعد أن تمكن رواد الشاطئ من انتشال الجثث الثلاثة بعد انتهاء اليوم ومغادرة المنفذين للشاطئ، وسط حالة من الحزن والذهول للمتواجدين علي الشاطئ.


وفي شاطئ السلام 1، لقي حسام شعبان محمود مكاوى، مصرعه غرقا، قبل غروب الشمس وتم انتشال جثته ونقله إلى مستشفى العامرية في محاولة لإنقاذه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وتم حجز جثمانه بثلاجه المستشفى لحين إنهاء إجراءات قانونية، وتم انتشال جثة أخري من الشاطئ وقامت أسرته بتسلمه علي الفور دون أي بيانات.


وشهد شاطئ "إسحاق حلمي" حالة غرق لشاب 18 سنة في الساعات المبكرة لصباح أمس الأربعاء يدعى "أحمد.ع"، فيما تم إنقاذ شقيقه، وذلك عقب دخولهما منطقة مياه عميقة.


وشهد شاطئ الزهور بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندري حادث غرق اليوم الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.


وكما شهد أيضا شاطئ الهانوفيل بمنطقة العجمي، غرب الإسكندرية، غرق طفل يدعى "زياد أحمد إبراهيم النجار"، يبلغ من العمر 9 سنوات.
إخلاء شاطئ ستانلي بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو وصور)
إخلاء شاطئ ستانلي بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو وصور)
إخلاء شاطئ ستانلي بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو وصور)
إخلاء شاطئ ستانلي بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو وصور)
إخلاء شاطئ ستانلي بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو وصور)
إخلاء شاطئ ستانلي بالإسكندرية بسبب ارتفاع الأمواج (فيديو وصور)

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عيد الاضحى شاطئ ستانلي بوابة الفجر الفجر الاسكندرية

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