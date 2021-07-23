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تامر حسني يرد علي كريم الحسيني عبر انستجرام: "والله محدش قالي"

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:05 م
بوابة الفجر
أروى حمدي
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نشر الفنان كريم الحسيني رساله علي صفحته الشخصيه موقع التواصل الأجتماعي "فيس بوك" للفنان تامر حسني .

  نشر كريم رساله قائلا " ممكن البوست ده يوصل للفنان تامر حسني ياكل القائمين علي الصناعه من ٢٠١٥ نفسي أوصل للفنان تامر حسني ومش عارف وكل صحابنا المقربين لما أطلب منهم بيقولولي مبررات غير منطقيه ... ماعلينا ممكن حد يوصلني للفنان تامر حسني عشان عندي أكتر من فكره مكتوبه له حتي لو كان ماضي ٧ أفلام أنا هايتني دوري.. ممكن " .


علق المطرب تامر حسني علي الفنان كريم الحسيني قائلا " با أستاذ كريم والله محدش قالي ولا عرفت أنك عايزني غير من البوست دا أنا تحت أمرك ويشرفني نقعد وأسمع منك أنشاء الله لما أرجع من السفر ويارب يكون ليك خير في حياتي .



والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني الغنائيه "صعبه" من كلمات وألحان عزيز الشافعي ، توزيع عبد الرحمن شوقي ، ماستر علي فتح الله .

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