عاجل.. انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 (فيديو)





وانطلق حفل الافتتاح منذ دقائق قليلة في العاصمة اليابانية طوكيو، وسط إجراءات صارمة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وظهور حالات جديدة.





وتفرض الحكومة اليابانية حالة من القيود الصارمة قبل بداية بطولة دورة الألعاب الأوليمبية.





وكان منتخب مصر الأوليمبي بدأ مبارياته في بطولة أوليمبياد طوكيو بالتعادل السلبي أمام نظيره الإسباني أمس الخميس في كرة القدم.









يتوجه ملايين المتابعين بأنظارهم الآن صوب العاصمة اليابانية طوكيو حيث افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية التي تقام في ظروف استثنائية.