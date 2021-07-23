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محافظ البحيرة يؤكد ثبات تعريفة الأجرة والمواصلات عقب قرار زيادة أسعار الوقود

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات "ميكروباص، تاكسي، سيرفيس" وسيتم العمل بنفس التعريفة المعمول بها حاليًا مع متابعة المرور والوحدات المحلية والمواقف التزام جميع وسائل المواصلات والأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية.

وكلف محافظ البحيرة جميع الإدارات الفرعية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تم اتخاذها من قبل وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود أي مشاكل او تكدسات، وجارٍ المتابعة ورصد المخالفات إن وجدت من خلال الأجهزة المعنية بالمحافظة "المرور والوحدات المحلية والمواقف"، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول برفع أسعار الوقود الجديدة للربع السنوي "يوليو، سبتمبر" 2021 ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 25 قرشًا عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع الحالى، وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، والتي تضمنت تحديد 675 قرشا للتر بنزين80، و800 قرش للتر بنزين أوكتين 92، و900 قرش للتر بنزين أوكتين 95.

كما تضمن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين، تثبيت أسعار السولار والكيروسين وعدم رفعها، لذلك لن تتأثر تعريفات النقل الخاصة بالبضائع، بجانب تثبيت أسعار السولار والمازوت، والإبقاء عليها وعدم تحريكها خلال التسعير الحالي، وأقرت بثبات أسعار السولار في السوق المحلية.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل - يونيه 2021، واللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

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