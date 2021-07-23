Advertisements
16 قتيلاً في مجزرة جراء هجوم مسلح بالكونغو
الجمعة 23/يوليو/2021 - 12:51 م
Advertisements
قُتل 16 شخصاً في كمين نصبه عناصر مفترضون من جماعات مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وطبية الجمعة.
وقال رئيس بلدية أويشا نيكولاس كيكوكو، إن "الكمين حصل مساء الخميس في مرتفع على محور مايمويا وشانش-شانش حيث يُنظّم كل خميس سوق، لدينا 16 جثة في مشرحة المستشفى العام في أويشا".
وأكد مدير المستشفى الدكتور جيروم كونيامبيتي لفرانس برس أن "15 بالغاً هم ستّ نساء وتسعة رجال، بالإضافة إلى طفل، قُتلوا جميعاً بالرصاص" أثناء عودتهم من السوق.
Advertisements