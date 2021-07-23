16 قتيلاً في مجزرة جراء هجوم مسلح بالكونغو





قُتل 16 شخصاً في كمين نصبه عناصر مفترضون من جماعات مسلحة تابعة للقوات الديمقراطية المتحالفة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وفق ما أفادت مصادر محلية وطبية الجمعة.

وقال رئيس بلدية أويشا نيكولاس كيكوكو، إن "الكمين حصل مساء الخميس في مرتفع على محور مايمويا وشانش-شانش حيث يُنظّم كل خميس سوق، لدينا 16 جثة في مشرحة المستشفى العام في أويشا".