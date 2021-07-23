عاجل.. انطلاق حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو

انطلق قبل قليل، حفل الافتتاح لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.





وتبدأ رسميًا اليوم الجمعة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بحفل افتتاح يحضره ألف شخص فقط من الشخصيات الرسمية يتقدمهم إمبراطور اليابان ناروهيتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بصفته رئيس الدولة المضيفة للنسخة المقبلة.





وتأتي إقامة هذه البطولة بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشى فيروس كورونا فى مختلف دول العالم العام الماضي 2020 حيث تم التأجيل بناءً على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي".



