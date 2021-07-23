وكيل تموين المنيا: تم حصر كميات الوقود بالمحطات قبل تطبيق الأسعار الجديدة

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم حصر كميات الوقود الموجود داخل جميع محطات الوقود، قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة، والمتعلقة برفع أسعار البنزين بجميع انواعة ب 25 قرش للتر الواحد، لتصبح 6،75 قرش للتر بنزين 80، و8 جنيهات للبنزين 95، و9 جنيهات للبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6،75 جنية للتر.



وشدد «يوسف» على الالتزام بالأسعار الجديدة دون تجاوز، محذرا من التلاعب في بيع الوقود للمواطنين، وإحالة للمخالفين للنيابة العامة.



من جانبه أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، استقرار تعريفة نقل الركاب، دون زيادة. محذرا السائقين من تجاوز تحصيل مبالغ زائدة من المواطنين