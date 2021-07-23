إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمنطقة سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية على الطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقت مديرية أمن القليوبية، من غرفة عمليات مرور القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصام على الطريق الزراعي السريع ووجود مصابين وعلى الفور حرى الدفع بسيارات الإسعاف.



