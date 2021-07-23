Advertisements
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الزراعي بالقليوبية
الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:18 م
محمد ضوه
Advertisements
شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، بمنطقة سندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، بمحافظة القليوبية، إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد، إثر حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية على الطريق، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وتلقت مديرية أمن القليوبية، من غرفة عمليات مرور القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصام على الطريق الزراعي السريع ووجود مصابين وعلى الفور حرى الدفع بسيارات الإسعاف.
وتبين من المعاينة، وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية على أمام قرية سندنهور على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعة اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أنقاض الحادث من الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتحفظ على السيارة والدراجة وسؤال المصابين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements