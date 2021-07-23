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الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020.. "ريشارليسون" يسجل اول هاتريك له خلال 23 دقيقة (فيديو)
الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:23 م
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الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020.. "ريشارليسون" يسجل اول هاتريك له خلال 23 دقيقة (فيديو)
سجل ريشارليسون، مهاجم المنتخب البرازيلي، أول ثلاثية "هاتريك" ضمن مسابقة كرة القدم، في إطار فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020 المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو
تصدرت الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020، اليوم الجمعة 23/7/2021، تريند "جوجل" في مصر، عقب احراز ريشارليسون اول هاتريك له خلال 23 دقيقة، في المباراة التي جمعت البرازيل والمانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020، والتي انتهت بفوز "السامبا" على "المانشافت" بنتيجة 2/4.
وسجل ريشارليسون ثلاثة أهداف متتالية "هاتريك" خلال 23 دقيقة فقط في مرمى نظيره الألماني في الدقائق (7 و22 و30) من زمن الشوط الأول للمباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على "استاد نيسان" في مدينة يوكوهاما، في مستهل مشوارهما ضمن فعاليات النسخة الـ32 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020.
وانتهت المباراة بفوز منتخب "السيليساو" البرازيلي على "المانشافت" الألماني (4-2)، وتصدر بالتالي ترتيب المجموعة الرابعة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020، برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه منتخب كوت ديفوار (ساحل العاج) الذي تغلب بدوره على نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد.
اهداف مباراة البرازيل والمانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020 (فيديو)
ترتيب مجموعة الرابعة في اولمبياد طوكيو 2021
1- البرازيل 3 نقاط.
2- كوت ديفوار 3 نقاط.
3- السعودية 0 نقاط.
4- ألمانيا 0 نقاط.
الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020.. "ريشارليسون" يسجل اول هاتريك له خلال 23 دقيقة (فيديو)
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