الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020.. "ريشارليسون" يسجل اول هاتريك له خلال 23 دقيقة (فيديو)





سجل ريشارليسون، مهاجم المنتخب البرازيلي، أول ثلاثية "هاتريك" ضمن مسابقة كرة القدم، في إطار فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020 المقامة حاليًا في العاصمة اليابانية طوكيو





تصدرت الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020، اليوم الجمعة 23/7/2021، تريند "جوجل" في مصر، عقب احراز ريشارليسون اول هاتريك له خلال 23 دقيقة، في المباراة التي جمعت البرازيل والمانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020، والتي انتهت بفوز "السامبا" على " المانشافت" بنتيجة 2/4.







