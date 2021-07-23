Advertisements

الري: جولة تفقدية لرئيس قطاع الري على عدد من الترع

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:25 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
تفقد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، دائرة الإدارة العامة لري الصالحية.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن رفع حالة الطوارئ، والمرور المستمر خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة حالة المياه، وضمان وصولها لنهايات الترع بحالة حسنة.

وشارك في الجولة، المهندس محمود شاهين مدير عام شئون المياه، والمهندس عصام الفقى مدير عام رى الصالحية، ومديرى هندسات ري الملاك - ابوحماد - فاقوس - الطلمبات - شمال الصالحية.

وشهدت الجولة المرور على، " ترعة الإسماعيلية - قنطرة وهويس الصالحية - ترعة الصالحية - ترعة السعيدية - ترعة الحسينية - ترعة الطلمبات - ترعة البطيخ وفرعها - ترعة القصاصين القديمة - ترعة المناجاة ".

وتم التأكد من إستيفاء المناسيب المطلوبة طبقا للاحتياجات المائية والتعليمات، مؤكدًا أنه تم التوجيه بالمتابعة المستمرة، والتأكد من سلامة الجسور.
الري: جولة تفقدية لرئيس قطاع الري على عدد من الترع
الري: جولة تفقدية لرئيس قطاع الري على عدد من الترع
الري: جولة تفقدية لرئيس قطاع الري على عدد من الترع
الري: جولة تفقدية لرئيس قطاع الري على عدد من الترع

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 13 ساعة

فيراري جديد.. الأهلي يستقر على ثاني صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للزماك

منذ 41 دقيقة

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 11 ساعة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ يوم

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 16 ساعة

موعد إعلان الأهلي الرسمي عن صفقته الصيفية الأولى

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:00 م

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

11:40 ص

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

08:29 ص

بيراميدز يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للزماك

12:59 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان