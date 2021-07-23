الري: جولة تفقدية لرئيس قطاع الري على عدد من الترع

تفقد المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، دائرة الإدارة العامة لري الصالحية.



جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بشأن رفع حالة الطوارئ، والمرور المستمر خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك، ومتابعة حالة المياه، وضمان وصولها لنهايات الترع بحالة حسنة.



وشارك في الجولة، المهندس محمود شاهين مدير عام شئون المياه، والمهندس عصام الفقى مدير عام رى الصالحية، ومديرى هندسات ري الملاك - ابوحماد - فاقوس - الطلمبات - شمال الصالحية.



وشهدت الجولة المرور على، " ترعة الإسماعيلية - قنطرة وهويس الصالحية - ترعة الصالحية - ترعة السعيدية - ترعة الحسينية - ترعة الطلمبات - ترعة البطيخ وفرعها - ترعة القصاصين القديمة - ترعة المناجاة ".



وتم التأكد من إستيفاء المناسيب المطلوبة طبقا للاحتياجات المائية والتعليمات، مؤكدًا أنه تم التوجيه بالمتابعة المستمرة، والتأكد من سلامة الجسور.

