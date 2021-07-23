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الكشف عن عدد الأشخاص المتواجدين في حفل افتتاح أوليمبياد طوكيو (فيديو)

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:21 م
انطلاق حفل افتتاح اوليمبياد طوكيو
انطلاق حفل افتتاح اوليمبياد طوكيو
الفجر الرياضي
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يشهد حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية حاليا تواجد عدد قليل من المدعوين للحضور في العاصمة اليابانية طوكيو.

وانطلق حفل الافتتاح منذ دقائق قليلة في العاصمة اليابانية طوكيو، وسط إجراءات صارمة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد وظهور حالات جديدة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم: "تمت دعوة 1000 شخصا فقط لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020".

وتابعت الصحيفة: "هذا العدد القليل يأتي بسبب فيروس كورونا في ملعب يتسع لـ68 ألف متفرج".

وتفرض الحكومة اليابانية حالة من القيود الصارمة قبل بداية بطولة دورة الألعاب الأوليمبية.

وكان منتخب مصر الأوليمبي بدأ مبارياته في بطولة أوليمبياد طوكيو بالتعادل السلبي أمام نظيره الإسباني أمس الخميس في كرة القدم.



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