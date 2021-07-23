غلق مطاعم وإعدام 1135 كجم أغذية فاسدة و279 لتر زيوت وعصائر بالدقهلية



كما تم إعدام 1135كجم اغذيه فاسده و279 لتر زيوت محروقة وعصائر.



وتم تحرير 38 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية وخطر داهم وكذا تحرير عدد 32 محضرجنحة صحية لعدم حمل شهادات صحيه للعاملين تثبت الخلو من الأمراض باجمالي محاضر 70 محضر، كما تم التنبيه في كافة المنشآت على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد بين الطاولات.



ومن جانبه شدد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة وانه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وأكد سيادته على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.



وأضاف أن تلك الحملات تأتي بناءً على تعليمات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وتوجيهات مديرية الصحة بالدقهلية برفع درجة الاستعداد وتكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والاسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك.

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملات مكبرة على المطاعم والكافيهات بجميع مدن المحافظة حيث تم المرور على عدد 86 منشأة غذائية منها 38 بدون ترخيص وتم التوصيه بإغلاق 2 مطعم داخل قرية سياحية شهيرة بالاضافة لغلق 6 كافتيريات لنقص شديد في الاشتراطات الصحية وتم إبلاغ الجهات المعنية لسرعة تنفيذ الغلق.