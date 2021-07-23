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هذه العقوبات تنتظره.. قصة إفشاء طبيب أسرار حالة ياسمين عبدالعزيز

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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ضجت صفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة بقصة طبيب أفشى بأسرار حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي تتواجد في أحد المستشفيات نظرا لمرورها بحالة صحية خطيرة.

طبيب قلب يفشي الأسرار
وكتب الطبيب وهو طبيب قلب شهير، تدوينة، كشف فيها كافة تفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز والجراحة التي أجرتها ثم الخطأ الطبي الذي وقع وأدى لدخولها في غيبوبة قبل أن يقوم بحذفها.

وتحدث الطبيب المصري عن تفاصيل الحالة، التي عاد بعدها وحاول تعديل وحذف بعض الكلمات من المنشور، عندما اتهمه البعض أنه ينتهك خصوصية المريضة، وهو ما شدد على كونه لا ينتهك أية خصوصية.

وأوضح أن المريضة أجرت من قبل عمليتي ولادة إحداهما في القاهرة منذ 18 عاما، والثانية في سويسرا منذ 10 سنوات، كما أجرت جراحتين لإزالة كيس تجمع دموي، إحداهما بأميركا والثانية في دولة غربية نتج عنها مضاعفات بالجرح، وهي المعلومات التي قام لاحق بحذفها، بعد الهجوم عليه بتهمة كشف التاريخ المرضي للمريضة.

وكما أوضح أن جميع الأطباء يعلمون أنه حينما ينطوي الأمر على موانع مطلقة لاستخدام المنظار الجراحي فلا يجب استعماله، وهو ما حدث بالفعل، حيث أجريت جراحة مفتوحة.

إحالة الطبيب للتأديب
وأعلن مجلس نقابة الأطباء إحالة الطبيب للجنة تأديب، والتحقيق معه بتهمة إفشاء أسرار مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة إن القرار سيصدر بعد انتهاء إجازة العيد.

عقوبات تنتظر الطبيب
وقالت تقارير إن الدكتور كريم مصباح عضو مجلس النقابة العامة أعلن نيته قبل إجازة عيد الأضحى تقديم شكوى ضد الطبيب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وأبدى تضامنه معه فى الشكوى عدد من أعضاء المجلس، هم: الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتورة إيمان سلامة، الدكتور أحمد فتحى.

وحسب لائحة النقابة، فإفشاء الطبيب لأسرار الحالة المرضية لمريض بصرف النظر عن شخصيته أو وظيفته، تُعد ارتكاب مخالف للائحة آداب مهنة الطب، والعقوبات التى تنص عليها اللائحة في هذا الشأن تبدأ من اللوم والإنذار، وتصل إلى الوقف المؤقت أو الشطب.

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ياسمين عبد العزيز بوابة الفجر الفجر

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