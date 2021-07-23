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خلال يوم.. "الداخلية" تضبط 9 آلاف شخص لعدم ارتدائهم الكمامات

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عدد 9888 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (215) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 721 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

- ضبط عدد (9888) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9846) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (42) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير (721) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

- ضبط (215) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1527) أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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