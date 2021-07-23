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ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز البرازيل الساحق على المانيا وخسارة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:25 م
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021
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ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز البرازيل الساحق على المانيا وخسارة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021

انطلقت بطولة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 (اولمبياد طوكيو 2021)، قبل يوم من حفل افتتاح الاولمبياد، وذلك بحضور أقوى منتخبات الشباب على مستوى العالم.

وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز البرازيل الساحق على المانيا وخسارة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020.

جدول مباريات المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2021 والطريق إلى اليابان

وخسرت السعودية بهدفين لهدف من كوت ديفوار في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، فيما فازت البرازيل 4-2 على ألمانيا.

البرازيل تدك شباك ألمانيا برباعية في مستهل مشوارها بالأولمبي | مصراوى

وسيكون منتخب االسعودية الأولمبي على موعد مع مباراتين قويتين أمام ألمانيا والبرازيل على الترتيب، يومي 25 و28 يوليو الجاري.

ترتيب مجموعة الرابعة في اولمبياد طوكيو 2021

1- البرازيل 3 نقاط.

2- كوت ديفوار 3 نقاط.




3- السعودية 0 نقاط.

4- ألمانيا 0 نقاط.


اهداف مباراة البرازيل والمانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية - 2020 (فيديو)


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دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 اولمبياد طوكيو 2021 السعودية وساحل العاج البرازيل والمانيا

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