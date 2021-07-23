ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز البرازيل الساحق على المانيا وخسارة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021

انطلقت بطولة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 (اولمبياد طوكيو 2021)، قبل يوم من حفل افتتاح الاولمبياد، وذلك بحضور أقوى منتخبات الشباب على مستوى العالم.





وسنستعرض لكم متابعي موقع "الفجر" الإلكتروني، ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز البرازيل الساحق على المانيا وخسارة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020.









وخسرت السعودية بهدفين لهدف من كوت ديفوار في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة، فيما فازت البرازيل 4-2 على ألمانيا.









وسيكون منتخب االسعودية الأولمبي على موعد مع مباراتين قويتين أمام ألمانيا والبرازيل على الترتيب، يومي 25 و28 يوليو الجاري.



