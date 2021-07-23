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ملخص واهداف مباراة البرازيل والمانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 (فيديو)
الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:44 م
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ملخص واهداف مباراة البرازيل والمانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 (فيديو)
حقق منتخب البرازيل فوزاً كبيراً علي ألمانيا، بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الرابعة بأولمبياد طوكيو.
أحرز أهداف البرازيل، ريتشارليسون (هاتريك)، باولينهو في الدقائق 7 و22 و30 و 95 علي الترتيب من عمر أحداث الشوط الأول، وسجل هدفي ألمانيا، ناديم أميري وراجنار أتشي في الدقيقتين 57 و84.
كان المنتخب البرازيل صاحب الكلمة العليا في الشوط الأول، حيث سيطر بشكل كامل علي المباراة طوال أحداث الـ 45 دقيقة الأولي، ونجح في حصار الألمان في وسط ملعبهم.
وهدد السامبا مرمي الماكينات الألمانية، بعدد من الأهداف المؤكدة، وإستطاع أن يترجم منها 3 أهداف في الشوط الأول.
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وأهدر السيلساو فرصة أضافة الهدف الرابع، بعدما أهدر ماتيوس ركلة جزاء تصدي لها حارس ألمانيا.
وإستمر المنتخب البرازيلي في هجومه علي الألمان، وفرض سيطرته الهجومية في الشوط الثاني، وإهدار المزيد من الفرص.
لكن لم يفقد منتخب ألمانيا في تقليل الفارق مع البرازيل، وإستطاع أن يخطف هدفين من كرتين بالرغم من الأداء السيء للمانشافت في مباراة اليوم.
وفي أخر دقائق المباراة، نجح باولينهو في إحراز الهدف الرابع لمنتخب البرازيل في شباك ألمانيا.
بهذة النتيجة، يحصد البرازيل أول 3 نقاط في مشوار أولمبياد طوكيو، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، ويأتي كوت ديفوار خلفاً له بفارق الأهداف، بعد تغلبه علي السعودية 2-1، فيما يأتي منتخب الأخضر السعودي وألمانيا في المركز الثالث والرابع بالترتيب.
ترتيب المجموعة الرابعة بعد فوز البرازيل على المانيا
1- البرازيل 3 نقاط.
2- كوت ديفوار 3 نقاط.
3- السعودية 0 نقاط.
4- ألمانيا 0 نقاط.
اهداف مباراة البرازيل والمانيا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 (فيديو)
ملخص واهداف مباراة البرازيل والمانيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2021 (فيديو)
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