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أسعار الذهب تتجه لأول خسارة أسبوعية في 5 أسابيع بفعل صعود الدولار

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:24 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة 23 يوليو، إلا أنها باتت تتجه لأول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش، ليسجل الذهب تراجعًا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع، حسبما أفادت cnbc عربية.

وسجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار.

ويتحرك سعر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وعن المعادن الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 25.40 دولار للأونصة، في اتجاه لثالث هبوط أسبوعي، بينما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2727.94 دولار، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولار.

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