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الأمن يوضح حقيقة فيديو لفتاة مكبلة بسلسلة حديدية بالوادي الجديد

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة مكبلة بسلسلة حديدية من قدميها داخل منزل وبها بعض الكدمات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله فتاة بالعقد الثالث من عمرها مكبلة بسلسة حديدية من قدميها بسرير داخل منزل ومصابة ببعض الكدمات.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد من تحديد هوية الفتاة المشار إليها وتبين أنها (طالبة جامعية – مقيمة بدائرة مركز شرطة الفرافرة) وأن (والدها مقيم بذات العنوان) قام بتكبيلها بالمنزل لوجود خلافات أسرية وسابقة تقدم أحد الأشخاص لخطبتها ورفض الأسرة، فى محاولة لمنعها من التواصل مع المذكور.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الفتاة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليها، وباستدعاء الفتاة، أيدت ما جاء بالفحص ورفضت اتهام والدها بالتعدى عليها أو تحويلها لتوقيع الكشف الطبي عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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