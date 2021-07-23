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رئيس جامعة الفيوم يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

تلك الذكرى التي يحتفل فيها الشعب المصري العظيم بالشرارة الأولى لاستقلال البلاد، وبداية التطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وامتلاك الشعب المصري لقراره وسيادته، وبناء جيش مصر القوي الوطني الذي يعيد لمصر عزتها وكرامتها.

وسوف تظل تلك الذكرى حاضرة في وجدان الشعب المصري، بما حققته من إنجازات عظيمة. دائمًا تحيا مصر.

حفظ الله مصر وشعبها.

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