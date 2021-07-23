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عمليات كفرالشيخ: لم نرصد شكاوى أو حوادث في الحدائق ومصيف بلطيم

الجمعة 23/يوليو/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المعيدين،للتنزه في اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى المبارك، كما توافد عدد كبير من المصطافين على مصيف بلطيم.

وتابعت غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بمجالس المدن، توافد المئات من المواطنين على الحدائق لقضاء آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

ولم ترصد غرف العمليات أي حوادث في الحدائق والمتنزهات ولا مصيف بلطيم ما يعكر صفو المعيدين والمتنزهين، ولم يشهد مصيف بلطيم خلال أيام العيد أي حالات غرق، وهناك متابعة على مدار الساعة من قبل فرقة الإنقاذ التي تم الاستعانة بها، بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للحفاظ على حياة المصطافين والمعيدين.

وتوافد أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة على مدينة دسوق للاستمتاع بالرحلات النيلية إضافة حدائق دسوق المتعدد ومنها حديقة الأسرة والطفولة، إضافة التوافد على حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الحيوان، وحديقة أحمد زويل والحدائق العامة المجانية، وسط تواجد أمني وسيارات إسعاف أمام الحدائق العامة والمتنزهات، حرصا على سلامة المعيدين.

كما فتحت حديقة الحيوانات أبوابها لاستقبال الراغبين في التنزه، ولجأت الأسر التي لم تستطع دفع رسوم دخول الحدائق، للحدائق المجانية التي أعدتها المحافظة من بداية الديوان حتى حديقة صنعاء، ومنهم من اتجه للمناطق الخضراء بميدان الملك عبدالله بمدخل المدينة من ناحية مدخل 30 يونيو، لممارسة العديد من الألعاب وقضاء وقت ممتع.

وشهدت حديقة الحيوان بكفر الشيخ إقبالا كبيرًا، وتواجد عدد كبير من الاطفال والاسر حول بيت السباع،وتابعت غرفة العمليات الرئيسية بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وغرف العمليات الفرعية بكافة مراكز ومدن بشكل دائم، تواجد الأهالي بالحدائق والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع المستشفيات ومرفق الإسعاف.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت، الراغبين في قضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وتم توفير كل احتياجات المواطنين.

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