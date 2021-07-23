شاهد.. بعثة مصر في طابور عرض حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

وظهرت بعثة مصر في طابور عرض افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو منذ قليل، حيث حمل علم بعثة الفراعنة كل من هداية ملاك وعلاء أبو القاسم.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، اختارت هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم لاعب السلاح لحمل علم مصر في افتتاح الأولمبياد.





وكانت هداية ملاك الحاصلة على برونزية أوليمبياد ريو دي جانيرو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشرفت باختيارى لتمثيل بلدى وزمايلى من الرياضيين الأبرز فى افريقيا والعالم (اللى كثير منهم يستحقوا شرف حمل العلم وان لم يقع الاختيار عليهم المرة دى) فى اكبر محفل رياضى فى التاريخ".





وتابعت: "عايزه كمان اشكر كل حد وقف جنبي علشان اوصل للحظه دي، ويارب التوفيق لنا جميعا فى رفع علم بلدنا وتشريفها واننا نكون عند حسن ظن ملايين المصريين".



