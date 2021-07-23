Advertisements

شاهد.. بعثة مصر في طابور عرض حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:01 م
بعثة مصر
بعثة مصر
الفجر الرياضي
Advertisements
انطلق حفل افتتاح بطولة دورة الألعاب الأوليمبية في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة البعثة المصرية.

وظهرت بعثة مصر في طابور عرض افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو منذ قليل، حيث حمل علم بعثة الفراعنة كل من هداية ملاك وعلاء أبو القاسم.

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، اختارت هداية ملاك لاعبة التايكوندو، وعلاء أبوالقاسم لاعب السلاح لحمل علم مصر في افتتاح الأولمبياد.

وكانت هداية ملاك الحاصلة على برونزية أوليمبياد ريو دي جانيرو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تشرفت باختيارى لتمثيل بلدى وزمايلى من الرياضيين الأبرز فى افريقيا والعالم (اللى كثير منهم يستحقوا شرف حمل العلم وان لم يقع الاختيار عليهم المرة دى) فى اكبر محفل رياضى فى التاريخ".

وتابعت: "عايزه كمان اشكر كل حد وقف جنبي علشان اوصل للحظه دي، ويارب التوفيق لنا جميعا فى رفع علم بلدنا وتشريفها واننا نكون عند حسن ظن ملايين المصريين".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر رياضة حفل افتتاح اوليمبياد طوكيو بعثة منتخب مصر بعثة مصر الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 23 ساعة

زيادة جديدة في أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار

منذ حوالي 7 ساعات

فرمان ناري.. موسيماني يطرد 4 نجوم من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الأهلي ضد اللاعبين بعد التعادل مع البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مصرع وإصابة 23 شخصا في حادثين منفصلين خلال عطلة العيد بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

بيراميدز يحسم موقفه من انتقال نجمي الفريق للزماك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. سقوط طائرة إثيوبية في الصومال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ يومين

محمد صلاح يقترب من ارتداء قميص عملاق العالم

منذ حوالي 18 ساعة

لمواجهة فيضان متوقع.. السودان يعلن حالة الطوارئ

منذ ساعة

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

منذ أقل من ساعتين

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته بـ11 طعنة

منذ حوالي 15 ساعة

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حطب وصبحي يصلان المغرب

الخميس.. نادي الصيد يكرم ثلاثي التايكوندو بعد تأهلهم إلي أولمبياد طوكيو

الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر في أولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء

هشام حطب رئيسًا لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو

عاجل.. الكشف عن الثنائي الذي يحمل علم مصر في أولمبياد طوكيو

محمد شعبان رئيسًا لمنافسات التايكوندو بأولمبياد طوكيو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:23 م

وزارة التموين تصدر بيان رسمي حول قرار زيادة أسعار البنزين

"لفتوا الأنظار بشدة".. موسيماني يستقر على استعادة 4 لاعبين للأهلي

01:31 م

لابورتا يعترف: هناك أكثر من ناد يرغب في ضم نجم برشلونة

12:00 م

الأهلي أم الزمالك.. اتحاد الكرة يكشف عن بطل الدوري حال التساوي في النقاط

11:59 ص

التعليم تعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

11:40 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان