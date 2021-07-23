إعلان أسعار الوقود الجديد في محطات الإسكندرية والتموين: الوضع مستقر



حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا كالآتي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، 8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95.





وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.





تفقد ظهر اليوم الجمعة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، محطات تموين السيارات، للتأكد من إعلان الاسعار الجديدة المواد البترولية كذلك جرد الأرصدة الموجودة بالمحطات والتأكد من توافر المواد البترولية.





وتلقت غرفة العمليات بالمديرية بقيادة وكيل الوزارة منذ صباح اليوم وحتى الآن تقارير الحملات التموينية والتي أفادت باستقرار الأوضاع التموينية بالمحافظة خاصة أوضاع محطات تموين السيارات وتوافر الوقود، وأنه لا يوجد ازدحام أو تكدسات.





وتابعت كاميرات المديرية رصد حركة أعمال محطات تموين السيارات على مستوى الإسكندرية واستقرار الأوضاع التموينية بالمحافظة.





و من جانبه أفاد سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية أنه تم المرور على معظم محطات تموين السيارات





وتم تعديل الاسعار بالماكينات وجاري استكمال الباقي وجارى متابعة الأمر والحالة مستقرة.

وأشارت مديرية التموين إلى أنه ما زالت غرفة العمليات منعقدة لرصد الموقف أول بأول.



بدأت محطات الوقود في الإسكندرية إعلان الأسعار الجديدة، عقب إعلان تحريك أسعار الوقود صباح اليوم الجمعة في اليوم الأخير لعطلة عيد الأضحى المبارك.