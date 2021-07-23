"بعبع الثانوية العامة" .. 13 ألف و 726 طالب يؤدون امتحانات الفيزياء بكفر الشيخ غدًا

يستأنف غدًا السبت، 13 ألف طالبًا و726 طالبة بالثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، امتحاناتهم في مادة الفيزياء، لطلاب علمي علوم ورياضة، بعد عودتهم من إجازة عيد الأضحي المبارك، والتي تعد أكثر المواد إثارة للجدل والمخاوف التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة بكل عام، موزعين علي 86 لجنة منتشرة في 12 إدارة تعليمية علي مستوي المحافظة.



حيث شهدت الامتحانات خلال الأسابيع الماضية اختلاف الطلاب حول امتحان اللغة العربية، بينما أعربوا جميعهم عن سهولة امتحان اللغة الأجنبية الثاني، والتي كانت تعتبر بداية موفقة للطلاب متفائلين بالإمتحانات الباقية.



فيما تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية حول امتحان الكيمياء، مابين سهولة الامتحان وصعوبة بعض الجزئيات في الأسئلة، واختلف طلاب علمي رياضة حول امتحان الجبر والهندسة الفراغية، وتأكيد البعض منهم علي أن وقت الامتحان غير كافٍ ولا يتناسب مع عدد الأسئلة.



كانت وزارة التربية والتعليم قد وجهت رسائل طمأنة خلال أيام إمتحانات الثانوية العامة، إلي الطلاب وأسرهم وذويهم في المرحلة الثانوية بغرض التأكيد علي ان الامتحانات هذا العام مؤمنة بشكل كامل ضد المواقع المشبوهة خاصة موقع «شاومينج» التي نجحت في إحداث بلبلة الأعوام الماضية بتسريب أسئلة الامتحانات، وبما يضمن حصول كل طالب علي حقه كاملًا.



وتواصل مديريات التعليم والأمن بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، جهودها بعد استئناف امتحانات الثانوية العامة، في أعمال تعقيم وتطهير اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن الحفاظ علي صحة وسلامة الطلاب والملاحظين والعمال باللجان، والارتقاء بمستوي النظافة ورفع كافة الإشغالات حول محيط اللجان.



كما تواصل الأجهزة الأمنية بتأمين محيط كافة لجان الثانوية العامة علي مستوي المحافظة، وتأمين مراكز توزيع الأسئلة وتأمين نقل أوراق الأسئلة وإجابات الطلاب، ومنع اصطفاف السيارات والأهالي بالقرب من محيط اللجان.