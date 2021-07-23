"الزراعة" تعلن نشرة الحصاد الأسبوعي رقم ٤٨ لأنشطة الوزارة





أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٤٨، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٦ الى ٢٢ يوليو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.





وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.





وألقى الانفوجراف الضوء، على توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على وثيقة إطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك خلال فعاليات المؤتمر القومي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي، فضلا عن الاجتماع الذي عقده الرئيس بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والسادة وزراء: الزراعة، الداخلية والكهرباء والاوقاف والعدل والتنمية المحلية والاسكان والسياحة والآثار وقطاع الاعمال العام والطيران المدني، حيث تناول الاجتماع استعراض المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية امتداداً من مدينة الاسكندرية وحتي مدينة السلوم غرباً وهو المخطط الذي يهدف لاقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة جاري العمل بها في تلك البقعة الجغرافية.





واشار الانفوجراف الى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" على مستوى الجمهورية، بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنية.





وأعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، توصيات ورشة العمل التدريبية فى مجال " تنمية الريف المصرى "، والذي نظمها القطاع بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، كما أعلنت الوزارة نجاح المركز الوطني لتحليل متبقيات المبيدات والملوثات في تحليل 30 ألف عينة من الحاصلات الزراعية الموجهة للتصدير والسوق المحلي وكذلك الغذاء المستورد منذ إنطلاق العمل به قبل 8 أشهر فقط، كما قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتحليل أكثر من 130 ألف عينة من الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية الموجهة للتصدير وبعض الواردات للأسواق المحلية وذلك خلال 6 أشهر فقط بنسبة زيادة عن العام الماضي لنفس الفترة قدرت بنحو 80% تقريباً مما يعد إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال.





واوضح الملخص الاسبوعي للوزارة ان الدكتور صلاح مصيلحى رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، قد قام بزيارة مفاجأة للمواقع والمنشآت ومنطقة وميناء الصيد ببورسعيد لمتابعة سير العمل بهم والوقوف على المستجدات وعمليات التطوير بالمنطقة، كما افتتح الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أول معسكر تدريبي بعنوان توليد الأفكار العلمية وتطبيقها ونقلها الي الأسواق والذي نظمه نادي ريادة الأعمال بمركز بحوث الصحراء.





ونفذ معهد بحوث وقاية النباتات سلسة من الندوات الإرشادية والمدارس الحقلية للمهندسين الزراعيين والمزارعين خلال شهرى يونيو ويوليو وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية، كأحد الوسائل الإرشادية التى يقوم بها المعهد لخدمة المجتمع الزراعى، كما اعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تحصين ٢.٧ مليون جرعة تحصين للماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية التي أطلقتها الهيئة.





وفيما يتعلق بأنشطة الوزارة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك، اشار الملخص الى اعلان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اتخاذ بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضي من التعديات حيث تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الأجازة والتعامل بالازالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.





واعلنت الوزارة ، استمرار عمل الادارات الخدمية بالوزارة ومعاملها: المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، ومعامل مع بحوث الصحة الحيوانية، والمركز الوطني لرصد متبقيات المبيدات والملوثات التابع للمعمل المركزي للمبيدات، فضلا عن غرف عمليات حماية الاراضي لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالاضافة الى عمل كافة محطات التقاوي على مستوى الجمهورية، والادارتين المركزيتين لانتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، لتوفير التقاوي للمزارعين، كما واصل قطاع الثروة الحيوانية متابعة منافذ بيع الاضاحي والعمل داخل المجازر، حيث قام الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنه بالتنسيق مع الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالمرور والمتابعة الميدانيه علي بعض منافذ بيع الاضاحي والمجازر الخاصه ببعض مدن ومراكز محافظتي القاهره والشرقيه ومدينتى العاشر من رمضان والشروق؛ للتأكد من صحة وسلامة الاضاحي المعروضه للبيع.





وخلال ايام العيد استقبلت المجازر على مستوى كافة محافظات الجمهورية اضاحي المواطنين، وتقديم خدمات الذبح مجانا خلال العيد وتنفيذ اعمال فحص طبي بيطري شامل للتأكد من سلامة الاضاحي واللحوم حرصا على صحة المواطنين، كما اعلن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فتح ابواب المجزر الآلي التابع له للمواطنين خلال العيد بعد رفع كفاءته، كما تم توقيع تعاقد مع بنك الطعام يتيح فيها الصندوق للبنك الذبيح وفقا لاشتراطات جوده عاليه ورقابه صارمه، بالمجزر التابع له، حيث تم تطوير نظام التعبئه والتغليف وفقا لاحتياجات البنك والسوق المحلي.





واستقبلت حدائق الحيوان بالجيزة والاورمان والاسماك زوارها خلال اجازة العيد وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التكدس والزحام، وضمان راحة الزوار، كما أعلنت الوزارة ايضا، استمرار حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية الواقعة عليها خلال فترة الاجازة، بالكامل، واستمرار غرفة العمليات بالادارة المركزية لحماية الاراضي، بتلقى الشكاوي، والتواصل مع مديريات الزراعة بالمحافظات، والادارات الزراعية، لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها، وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية اصدار حوالي ١٧٠٠ شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها فترة الاجازة.