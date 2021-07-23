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تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
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استقبل ميناء دمياط 21 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال ال` 24 ساعة الماضية, بينما بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11 ألفا و536 طن ملح.

وذكرت هيئة الميناء، أن حركة الوارد من البضائع العامة 300 طن زيت طعام. وأوضح البيان ، أن حركة الصادر من الحاويات بلغ إجمالي 494 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 90 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1087 حاوية مكافئة  ليصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25 ألفا و14 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 929 شاحنة. 

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