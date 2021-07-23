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شيخ الأزهر لـ السيسي: ثورة 23 يوليو هيأت الطريق للمصريين لاسترداد ممتلكاتهم

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وأكد الأزهر أن ثورة 23 يوليو المجيدة هيأت الطريق للمصريين في استرداد ممتلكاتهم ومقدراتهم، وانتصرت للفقراء والمهمشين، وضربت أروع الأمثلة في تلاحم الشعب مع قواته المسلحة من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار.

ودعا الأزهر أبناء مصر إلى مواصلة العمل بجد ومثابرة واجتهاد بما يحقق لمصرنا وشعبها العظيم الرفعة والتقدم، داعيًا الله أن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينعم عليها بمزيد من الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

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شيخ الازهر ثورة 23 يوليو القوات المسلحة الفجر السيسي

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