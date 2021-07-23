لمواجهة فيضان متوقع.. السودان يعلن حالة الطوارئ





أعلنت وزارة غرفة الطوارئ والفيضانات بولاية مروي شمالي السودان، اليوم الجمعة، عن حالة الطوارئ بعد وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياه لبحيرة سد مروي.





وأهابت الغرفة، بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بالمحلية وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، بأخذ الحيطة وووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.





وناشدت المواطنين على إمتداد القرى المحلية بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على إمتداد النيل حفاظا على القري والمزارع والممتلكات.



