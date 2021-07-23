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فرحة العيد تحولت إلى كابوس.. 11 طعنة دمرت عش الزوجية بين طبيبن

الجمعة 23/يوليو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تزوج دكتور الأسنان ثلاثينى العمر من زميلته بعد قصة حب جمعت بينهم ليعيش الزوجين داخل شقة سكنية بشارع الأتوبيس بمدينة المنصورة.

تمتع طبيب الأسنان الشاب بحسن السمعة والسلوك والهدوء الشديد والمظهر اللائق فكان يعمل معيد بكلية طب الأسنان بأحدى الجامعات الخاصة.

بين الحين والآخر كانت توجد خلافات مالية كثيرة بينهم وذلك بعد أشهر قليلة من زواجهم وعلى أثرها كانت تقوم الضحية بترك منزلها وبعد تدخل أسرة الطرفين ترجع مرة أخرى لمنزلها وأطفالها، حتى جاء اليوم وكتب فيه الزوج الفصل الأخير لحياة شريكة عمره.

ثالث أيام عيد الأضحى المبارك مساء يوم الخميس قرر الزوج نهاية هذا الزواج بقتل زوجته بطريقة بشعة وأمام أطفاله الثلاثة والذى أكبرهم يبلغ من العمر سنتين ثمرة هذا الزواج ويقوم بطعنها ب 11 طعنة فى انحاء مختلفة من جسدها ليتركها غارقة فى دمائها.

فى البداية تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي للعميد محمد ياسين، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بوصول ياسمين حسن يوسف، ٢٦ عامًا، طبيبة أسنان، جثة هامدة نتيجة طعنات.

وأشارت التحريات إلى أن الطبيبة لديها ثلاثة أطفال، وقد نشب خلاف بينهما، قام على إثره الأخير بالإمساك بسكين وطعنها طعنات نافذة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان، وحرر محضر بالواقعة، رقم ٤٧٩٦ إداري لسنة ٢٠٢١ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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